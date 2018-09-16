Командир батальона национальной армии Афганистана убит боевиками "Талибана"

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ Командир батальона национальной армии Афганистана был убит в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в ночь на воскресенье в центральной афганской провинции Логар.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Pajhwok со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, боевики устроили засаду на автомобиль командира батальона, когда он направлялся к КПП. Отмечается, что в результате нападения еще один человек погиб, двое пострадали.

В последнее время наблюдается значительное укрепление позиций экстремистов в восточных и южных афганских провинциях, а также на севере республики.