Команда Трампа поспешила заказать в Китае предвыборные баннеры до начала действия пошлин

Баку. 26 июля. REPORT.AZ/ Команда президента США Дональда Трампа, которая уже начала подготовку к президентским выборам 2020 года, опасается, что введение новых пошлин на импортируемые из Китая товары может ударить по ней самой из-за подорожания производства в этой стране агитационных баннеров, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Местная текстильная фабрика неожиданно оказалась полностью загружена работой по производству рекламных баннеров с предвыборным лозунгом Трампа "Сохраним Америку снова великой!". С марта этого года предприятие успело выпустить 90 тысяч экземпляров такой продукции.

Как сказала журналистам директор фабрики Яо Юаньюань, столь большой заказ, который пришелся не на самое напряженное для фабрики время, объясняется поспешностью заказчика, который опасается, что введение США пошлин на китайский экспорт может привести к удорожанию товара.

"Все тесно связано. Они готовятся заранее, пользуются тем, что тарифы на мою продукцию еще не повышены", - сказала она.