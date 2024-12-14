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Команда Трампа обсуждает с властями США и Украины прекращение конфликта

Команда Трампа обсуждает с властями США и Украины прекращение конфликта Команда избранного президента США Дональда Трампа ведет переговоры с действующей американской администрацией и украинскими чиновниками о прекращении конфликта в Украине.
Другие страны
14 декабря 2024 г. 04:20
Команда Трампа обсуждает с властями США и Украины прекращение конфликта

Команда избранного президента США Дональда Трампа ведет переговоры с действующей американской администрацией и украинскими чиновниками о прекращении конфликта в Украине.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на источники.

По их словам, конкретные детали плана урегулирования советники Трампа и кандидаты на должности в его администрации еще не представили.

"Трамп действительно серьезно настроен на то, чтобы добиться прекращения огня в первый же день своего президентства", - приводит телеканал слова одного из источников.

Они отмечают, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан провел несколько бесед со своим преемником на этом посту Майком Уолтцем. Подчеркивается, что они сосредоточились на обмене информацией, но не обсуждали стратегии прекращения конфликта или обеспечения перемирия.

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Версия на азербайджанском языке Trampın komandası müharibəyə son qoymaq üçün Bayden administrasiyası və Ukrayna ilə danışıqlar aparır

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