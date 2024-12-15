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Команда Трампа готова рассмотреть инициативу Орбана по Украине

Команда Трампа готова рассмотреть инициативу Орбана по Украине Команда избранного президента США Дональда Трампа готова рассмотреть предложение о прекращении огня в Украине для дальнейшего урегулирования конфликта, выдвинутое ранее премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
Другие страны
15 декабря 2024 г. 22:59
Команда Трампа готова рассмотреть инициативу Орбана по Украине

Команда избранного президента США Дональда Трампа готова рассмотреть предложение о прекращении огня в Украине для дальнейшего урегулирования конфликта, выдвинутое ранее премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.

Как передает Report, об этом заявил в эфире телеканала CBS будущий помощник Трампа по национальной безопасности Майк Уолтц.

"Необходимо прекратить боевые действия. И если в качестве первого шага предлагается некое прекращение огня, то мы внимательно изучим, что это означает", - сказал Уолтц, добавив, что до инаугурации Трампа 20 января 2025 года его команда "координирует" свои действия с администрацией демократа Джо Байдена.

При этом будущий помощник президента по нацбезопасности отказался уточнять, передал ли Трамп через Орбана какое-либо послание российскому лидеру Владимиру Путину.

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