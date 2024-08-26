Команда Telegram прокомментировала задержание Дурова

Утверждения о том, что Telegram или его владелец ответственны за "злоупотребления на платформе", абсурдны.

Утверждения о том, что Telegram или его владелец ответственны за "злоупотребления на платформе", абсурдны.

Как передает Report , об этом говорится в сообщении канала Telegram News.

"Telegram соблюдает законы ЕС, включая акт о цифровых услугах - его модерация соответствует стандартам отрасли и постоянно совершенствуется. CEO Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец ответственны за злоупотребления на этой платформе", - отмечается в сообщении.

Почти 1 млрд пользователей по всему миру используют Telegram как средство общения и источник важной информации, команда мессенджера ждет скорейшего разрешения сложившейся ситуации, добавили в Telegram-канале.

Напомним, что ранее основателя соцсети Telegram Павла Дурова задержали в парижском аэропорту Ле-Бурже. По информации французской прессы, Дуров, у которого есть французское гражданство, значился в списке разыскиваемых в стране лиц. Отмечалось, что правоохранительные органы Франции считают Дурова причастным к преступлениям по ряду причин, в том числе из-за отказа Telegram от сотрудничества с властями страны.