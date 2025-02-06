Команда Маска проверит расходы Medicare и Medicaid

Специалисты департамента эффективности госуправления США (DOGE), возглавляемого миллиардером Илоном Маском, получили доступ к платежным и контрактным системам центров Medicare и Medicaid (CMS) с целью выявления мошенничества и неэффективных расходов.

Специалисты департамента эффективности госуправления США (DOGE), возглавляемого миллиардером Илоном Маском, получили доступ к платежным и контрактным системам центров Medicare и Medicaid (CMS) с целью выявления мошенничества и неэффективных расходов.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленный источник.

"Команда Илона Маска в департаменте эффективности госуправления работает на площадке центров Medicare и Medicaid Services, чтобы выявить примеры предполагаемого мошенничества или нецелевого расходования средств. Представители DOGE получили доступ к платежным и контрактным системам", - сообщил источник.

Представители DOGE также занимаются отменой контрактов, связанных с программами разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI), не только в CMS, но и в министерстве здравоохранения и социальных служб США в целом, включая соглашения с консалтинговой компанией Deloitte.