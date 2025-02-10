Команда Маска обнаружила необоснованные расходы FEMA на $59 млн

Ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) во время проверки обнаружило нарушения в расходовании средств Федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

Ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) во время проверки обнаружило нарушения в расходовании средств Федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

Как передает Report, об этом глава ведомства, миллиардер Илон Маск написал в соцсети "Х".

"Команда DOGE обнаружила, что FEMA на прошлой неделе направило $59 млн в фешенебельные отели Нью-Йорка для размещения нелегальных мигрантов. Этим агентство нарушило закон, что является неподчинением исполнительному указу президента", - отметил он.

По его словам, эти средства предназначались для помощи американцам при стихийных бедствиях.