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Команда Маска обнаружила необоснованные расходы FEMA на $59 млн

Команда Маска обнаружила необоснованные расходы FEMA на $59 млн Ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) во время проверки обнаружило нарушения в расходовании средств Федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).
Другие страны
10 февраля 2025 г. 14:56
Команда Маска обнаружила необоснованные расходы FEMA на $59 млн

Ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE) во время проверки обнаружило нарушения в расходовании средств Федеральным агентством по управлению в чрезвычайных ситуациях (FEMA).

Как передает Report, об этом глава ведомства, миллиардер Илон Маск написал в соцсети "Х".

"Команда DOGE обнаружила, что FEMA на прошлой неделе направило $59 млн в фешенебельные отели Нью-Йорка для размещения нелегальных мигрантов. Этим агентство нарушило закон, что является неподчинением исполнительному указу президента", - отметил он.

По его словам, эти средства предназначались для помощи американцам при стихийных бедствиях.

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Версия на азербайджанском языке İlon Mask 59 milyon dollarlıq əsassız xərc aşkar edib

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