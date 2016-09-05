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    Команда быстрого реагирования будет размещена в аэропорту Брюсселя

    Всего власти королевства в рамках дополнительных мер обеспечения безопасности в аэропортах выделяют 200 специально обученных полицейских

    Баку. 5 сентября. REPORT.AZ/ Команда быстрого реагирования на случай экстремальных ситуаций, включая теракты, будет находиться с начала 2017 года на постоянной основе в международном аэропорту Брюсселя.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении главы МВД Бельгии Яна Ямбона.

    По данным газеты Soir, всего власти королевства в рамках дополнительных мер обеспечения безопасности в аэропортах выделяют 200 специально обученных полицейских.

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