​Колумбия закрывает границы до 30 мая из-за коронавируса

Президент Колумбии Иван Дуке объявил о закрытии сухопутных и морских границ до 30 мая как для иностранцев, так и для граждан страны в рамках борьбы с распространением коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении президента в Twitter.

"Я хотел бы сообщить колумбийцам, что принял решение закрыть с полуночи все сухопутные, морские и речные границы страны. Границы Колумбии будут закрыты с 17 марта 2020 года до 30 мая".

Президент подчеркнул, что "закрытие границ будет ограничивать въезд и выезд из страны для всех граждан Колумбии и иностранных государств". При этом перевозка грузов для импорта и экспорта товаров продолжится.

"Эти меры были приняты после виртуальной встречи, которую мы провели сегодня с президентами Просура, главной целью которой была координация нашей работы в интересах благополучия и здоровья всех жителей региона", - добавил Дуке.