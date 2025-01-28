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Колумбия выделила самолеты для возвращения депортируемых из США граждан

Колумбия выделила самолеты для возвращения депортируемых из США граждан Авиация Колумбии 28 января доставит на родину граждан республики, которых депортируют США.
Другие страны
28 января 2025 г. 03:08
Колумбия выделила самолеты для возвращения депортируемых из США граждан

Авиация Колумбии 28 января доставит на родину граждан республики, которых депортируют США.

Как передает Report, об этом сообщил колумбийский президент Густаво Петро в соцсети Х.

"Наши соотечественники прибудут на территорию Колумбии утром. Их доставит наша авиация, они прибудут без наручников", - написал он. "Этот подход - уважение достоинства высылаемых - будет применяться в отношении всех стран, которые депортируют граждан Колумбии", - добавил Петро.

Напомним, что 26 января Петро распорядился запретить американским самолетам, перевозящим депортируемых колумбийцев, совершать посадку на территории республики. Президент США Дональд Трамп пригрозил за это ввести пошлины на импорт товаров и услуг из Колумбии в размере 25%. Колумбийский лидер распорядился ввести ответные пошлины.

Позднее в тот же день ИД Колумбии сообщил, что тупиковая ситуация в отношениях с США урегулирована. Республика готова принимать своих граждан, "которые возвращаются в положении депортированных, и гарантировать им достойные условия как субъектам права", пояснило министерство.

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