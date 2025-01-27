Колумбия вводит ответные пошлины на товары из США

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что вводит ответные пошлины на товары из США.

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что вводит ответные пошлины на товары из США.

Как передает Report , об этом колумбийский президент написал в соцсети "Х".

"Я поручил министру внешней торговли повысить пошлины на импорт из США на 25%", - говорится в публикации.

"Американские товары, цены на которые вырастут, необходимо заменить продукцией отечественного производства, и правительство окажет в этом содействие", - добавил Петро.

Он также указал, что министерство внешней торговли должно помочь направить колумбийский экспорт в другие страны мира. "Наш экспорт должен расширяться. Я приглашаю все зарубежные колумбийские общины к участию в продвижении нашей продукции", - указал Петро.