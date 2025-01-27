О нас

Колумбия вводит ответные пошлины на товары из США

Колумбия вводит ответные пошлины на товары из США Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что вводит ответные пошлины на товары из США.
Другие страны
27 января 2025 г. 04:08
Колумбия вводит ответные пошлины на товары из США

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что вводит ответные пошлины на товары из США.

Как передает Report, об этом колумбийский президент написал в соцсети "Х".

"Я поручил министру внешней торговли повысить пошлины на импорт из США на 25%", - говорится в публикации.

"Американские товары, цены на которые вырастут, необходимо заменить продукцией отечественного производства, и правительство окажет в этом содействие", - добавил Петро.

Он также указал, что министерство внешней торговли должно помочь направить колумбийский экспорт в другие страны мира. "Наш экспорт должен расширяться. Я приглашаю все зарубежные колумбийские общины к участию в продвижении нашей продукции", - указал Петро.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Kolumbiya ABŞ mallarına rüsumlar tətbiq edəcək

Самое читаемое

Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
20 января 2025 г. 12:17
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
20 января 2025 г. 09:39
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
21 января 2025 г. 14:28
Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
Выявлено искусственное завышение себестоимости пассажироперевозок в бакинском метро
24 января 2025 г. 18:32
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
20 января 2025 г. 11:38
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
Трамп намерен добиваться от Саудовской Аравии и ОПЕК снижения цен на нефть
23 января 2025 г. 20:22
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
Прогноз погоды в Азербайджане на завтра
23 января 2025 г. 13:48
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН
Посол Таджикистана: В 2025 году впервые в истории пройдет совместное мероприятие высокого уровня по взаимодействию СНГ и ООН
23 января 2025 г. 11:52
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
22 января 2025 г. 15:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi