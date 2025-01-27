Колумбия вводит ответные пошлины на товары из США

Президент Колумбии Густаво Петро заявил, что вводит ответные пошлины на товары из США.
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"Я поручил министру внешней торговли повысить пошлины на импорт из США на 25%", - говорится в публикации.
"Американские товары, цены на которые вырастут, необходимо заменить продукцией отечественного производства, и правительство окажет в этом содействие", - добавил Петро.
Он также указал, что министерство внешней торговли должно помочь направить колумбийский экспорт в другие страны мира. "Наш экспорт должен расширяться. Я приглашаю все зарубежные колумбийские общины к участию в продвижении нашей продукции", - указал Петро.