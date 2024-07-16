Колумбия возобновляет военные операции против группировки бывших повстанцев

Правительство Колумбии решило возобновить военные операции против части подразделений группировки "Центральное командование", созданной бывшими повстанцами из "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК), расформированных после подписания мирного согла

Правительство Колумбии решило возобновить военные операции против части подразделений группировки "Центральное командование", созданной бывшими повстанцами из "Революционных вооруженных сил Колумбии" (РВСК), расформированных после подписания мирного соглашения 2016 года.

Как передает Report , об этом сообщило министерство обороны страны на странице в соцсети X.

"Люди под руководством Мордиско не выполнили условия прекращения огня, поэтому был отдан указ начать операции против этой части организованной вооруженной группировки и возобновить операции против их сети по всей стране", - сказал на пресс-конференции глава ведомства Иван Веласкес Гомес.

Уточняется, что режим прекращения огня продлевается на три месяца с тремя другими подразделениями группировки.

Напомним, что правительство Колумбии и "Центральное командование" начали переговоры в октябре 2023 года.