Колумбия резко отреагировала на обвинения в причастности к покушению на Мадуро

Баку. 5 августа. REPORT.AZ/ МИД Колумбии ответил на обвинения в причастности к покушению на президента Венесуэлы Николаса Мадуры.

"Заявления, что колумбийский лидер может быть ответственным за предполагаемое покушение на венесуэльского президента, выглядят абсурдными, и у них нет никакого основания", — говорится в коммюнике МИД страны, передает Report.

"У венесуэльского руководителя уже вошло в привычку обвинять Колумбию во всех ситуациях. Мы требуем уважения к президенту Хуану Мануэлю Сантосу, правительству и колумбийскому народу", — отмечается в заявлении.

Ранее Мадуро в ходе обращения к нации обвинил в подготовке неудавшегося покушения правые силы в сотрудничестве с колумбийскими правыми и президентом Сантосом.

Во время парада, который был приурочен к очередной дате создания национальной боливарианской гвардии, над проспектом Боливара внезапно появились дроны с взрывчаткой, которые, по словам министра связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригеса, стали причиной взрывов. Ранения получили семь военнослужащих. Сам Мадуро не пострадал.