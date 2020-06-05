Наверх

Колумбия проведет видеоконференцию ко Всемирному дню окружающей среды

Колумбия проведет видеоконференцию ко Всемирному дню окружающей среды

Сегодня пройдет международная конференция, приуроченная ко Всемирному дню окружающей среды.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Колумбии в Азербайджане, мероприятие со вступительной речью откроет президент Колумбии Иван Дуке в качестве принимающей стороны. 

Мероприятие будет посвящено биоразнообразию в качестве основной темы и будет проводиться в формате видеоконференции.

Целью мероприятия является повышение осведомленности об охране окружающей среды, призыв мировых лидеров, гражданского общества и частного сектора четко работать в условиях изменения климата, сохранения и устойчивого использования биоразнообразия и устойчивого развития.

В рамках этого мероприятия будет проведена серия панелей и диалогов с экспертами по таким актуальным темам, как  сохранение Амазонки, устойчивое использование биоразнообразия, борьба с пандемией COVID-19; качество воздуха; изменение климата и ряд других. 

Также будут представлены послания мировых лидеров, общественных деятелей, представителей местных общин и коренных народов, бизнеса и гражданского общества.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Telegram
Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!