Колумбия проведет видеоконференцию ко Всемирному дню окружающей среды

Сегодня пройдет международная конференция, приуроченная ко Всемирному дню окружающей среды.

Как сообщает Report со ссылкой на посольство Колумбии в Азербайджане, мероприятие со вступительной речью откроет президент Колумбии Иван Дуке в качестве принимающей стороны.

Мероприятие будет посвящено биоразнообразию в качестве основной темы и будет проводиться в формате видеоконференции.

Целью мероприятия является повышение осведомленности об охране окружающей среды, призыв мировых лидеров, гражданского общества и частного сектора четко работать в условиях изменения климата, сохранения и устойчивого использования биоразнообразия и устойчивого развития.

В рамках этого мероприятия будет проведена серия панелей и диалогов с экспертами по таким актуальным темам, как сохранение Амазонки, устойчивое использование биоразнообразия, борьба с пандемией COVID-19; качество воздуха; изменение климата и ряд других.

Также будут представлены послания мировых лидеров, общественных деятелей, представителей местных общин и коренных народов, бизнеса и гражданского общества.