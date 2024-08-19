Колумбия приостанавливает поставки угля в Израиль

Президент Колумбии Густаво Петро подписал указ о приостановке поставок угля в Израиль из-за действий израильской армии в секторе Газа.

Президент Колумбии Густаво Петро подписал указ о приостановке поставок угля в Израиль из-за действий израильской армии в секторе Газа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующий документ опубликован на сайте правительства южноамериканской республики.

"Запрещается экспорт каменного угля в Израиль", - говорится в указе. Запрет вступит в действие через пять дней с момента публикации документа.

В указе отмечается, что с января по август 2023 года Колумбия поставила в Израиль товаров и сырья на $375 млн, при этом значительная часть приходилась на уголь.

"Израиль значительно зависит от угля для производства энергии и, кроме того, использует это сырье для военных целей", - говорится в документе.