Колумбия предоставила убежище экс-президенту Панамы Мартинелли

Правительство Колумбии предоставило убежище панамскому экс-президенту Рикардо Мартинелли, который более года укрывается в посольстве Никарагуа в Панаме.

Правительство Колумбии предоставило убежище панамскому экс-президенту Рикардо Мартинелли, который более года укрывается в посольстве Никарагуа в Панаме.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении колумбийского МИД на странице ведомства в X.

"Президент Республики Колумбия Густаво Петро Уррего предоставил политическое убежище бывшему президенту Панамы Рикардо Альберто Мартинелли Беррокалю, и это решение было надлежащим образом доведено до сведения правительства соседней страны", - сообщил МИД Колумбии.

"Решение основано на соблюдении принципа защиты человека и гуманистической традиции Колумбии по защите лиц, преследуемых по политическим мотивам", - отметило ведомство.

Рикардо Мартинелли был президентом Панамы в 2009-2014 годах. В посольстве Никарагуа в Панаме он укрывается с 7 февраля 2024 года, после того как суд вынес окончательный приговор бывшему президенту по обвинению в неправомерном расходовании государственных средств на покупку медийного конгломерата Grupo Editorial Epasa в рамках схемы под названием New Business.

Мартинелли получил 128 месяцев тюрьмы, а также был обязан выплатить штраф в размере $19,2 млн. Суд также запретил ему участвовать в президентских выборах, хотя он являлся кандидатом от партии "Достигая цели". В предвыборной гонке его сменил Хосе Рауль Мулино, который в итоге одержал победу и является действующим главой государства.