Колумбия потратит $228,5 млн на борьбу с венесуэльским миграционным кризисом

Власти Колумбии готовы выделить 712 млрд песо (примерно $228,5 млн) на борьбу с венесуэльским миграционным кризисом.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС oб этом заявил президент Иван Дуке по итогам встречи с представителями пограничных с Венесуэлой департаментов.

"Это инициатива, направленная на удовлетворение потребностей приграничных районов в разгар очень болезненного кризиса, во время которого в страну прибыло более 1,5 млн мигрантов (из Венесуэлы)", - сказал Дуке, чье выступление транслировалось на сайте администрации колумбийского президента.

По словам главы Колумбии, денежные средства будут выделены на разработанный план правительства, который включает в себя 50 мер, направленных на создание рабочих мест, оказание медицинской помощи, предоставление образовательных услуг и оживление торговли на колумбийско-венесуэльской границе.