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Колумбия отзывает для консультаций своего посла в Аргентине из-за высказываний Милея

Колумбия отзывает для консультаций своего посла в Аргентине из-за высказываний Милея Власти Колумбии приняли решение отозвать для консультаций посла страны в Аргентине.
Другие страны
27 января 2024 г. 03:35
Колумбия отзывает для консультаций своего посла в Аргентине из-за высказываний Милея

Власти Колумбии приняли решение отозвать для консультаций посла страны в Аргентине.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, причиной этому стали высказывания президента Аргентины Хавьера Милея в отношении президента Колумбии Густаво Петро, которые Богота считает неуважительными и безответственными.

"От имени правительства Колумбии министр иностранных дел выражает свой самый энергичный протест против неуважительных и безответственных заявлений президента Аргентинской Республики господина Хавьера Милея в адрес президента Густаво Петро во время интервью, вышедшего в эфир 25 января, - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Колумбии. - В результате обстоятельств, созданных высказываниями президента Аргентины, правительство Колумбии немедленно вызывает для консультаций представителя Колумбии в этой стране посла Камило Ромеро".

Ранее Милей в интервью журналистке Анхеле Патрисии Ханиот назвал Петро "убийцей-коммунистом, который топит Колумбию".

"Это заявление посягает на честь первого президента, избранного демократическим и легитимным путем. Слова президента Милея игнорируют и нарушают глубокие узы дружбы, взаимопонимания и сотрудничества, которые исторически объединяли Колумбию и Аргентину и укреплялись на протяжении двух столетий", - отмечает МИД республики.

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