Колумбия намерена прекратить поставку угля в Израиль из-за ситуации в Газе

Колумбия приостановит поставки угля в Израиль из-за действий израильской армии в секторе Газа.

Колумбия приостановит поставки угля в Израиль из-за действий израильской армии в секторе Газа.

Как передает Report , об этом сообщил президент южноамериканской страны Густаво Петро в соцсети X.

"Мы остановим экспорт угля в Израиль <...>", - написал он.

Власти Колумбии не раз высказывались с резким осуждением действий Израиля в секторе Газа. В октябре прошлого года Петро заявил, что у Колумбии появится диппредставительство в палестинском городе Рамалла. В начале мая Богота разорвала дипломатические отношения с Израилем.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.