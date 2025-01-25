Колумбия начала военную операцию по борьбе с бандами

Колумбийская армия начала военную операцию по борьбе с бандформированиями в регионе Кататумбо на границе с Венесуэлой.

Колумбийская армия начала военную операцию по борьбе с бандформированиями в регионе Кататумбо на границе с Венесуэлой.

Как передает Report , об этом сообщила газета El Tiempo со ссылкой на источники в колумбийских вооруженных силах.

Издание пишет, что военные действия начались в 11 муниципалитетах в Кататумбо, который расположен в департаменте Норте-де-Сантандер. Накануне в Колумбии было объявлено чрезвычайное положение в связи с активностью боевиков из вооруженных группировок в этом районе. В ближайшее время бронированная техника колумбийской армии будет размещена на дороге между муниципалитетами Тибу и Кукута в этом регионе. Газета напоминает, что в начале недели Вооруженные силы Колумбии начали операцию в Кататумбо, чтобы обеспечить безопасность в регионе и сократить поток беженцев.

Министерство национальной обороны Колумбии сообщило в X, что глава ведомства Иван Веласкес 24 января был проинформирован силовыми структурами Кататумбо о ходе операции против боевиков и ситуации с безопасностью и беженцами. Согласно последнему докладу Минобороны Колумбии, число беженцев в последние дни в департаменте Норте-де-Сантандер несколько сократилось и составляет более 38 тыс. человек.