О нас

Колумбия начала военную операцию по борьбе с бандами

Колумбия начала военную операцию по борьбе с бандами Колумбийская армия начала военную операцию по борьбе с бандформированиями в регионе Кататумбо на границе с Венесуэлой.
Другие страны
25 января 2025 г. 06:18
Колумбия начала военную операцию по борьбе с бандами

Колумбийская армия начала военную операцию по борьбе с бандформированиями в регионе Кататумбо на границе с Венесуэлой.

Как передает Report, об этом сообщила газета El Tiempo со ссылкой на источники в колумбийских вооруженных силах.

Издание пишет, что военные действия начались в 11 муниципалитетах в Кататумбо, который расположен в департаменте Норте-де-Сантандер. Накануне в Колумбии было объявлено чрезвычайное положение в связи с активностью боевиков из вооруженных группировок в этом районе. В ближайшее время бронированная техника колумбийской армии будет размещена на дороге между муниципалитетами Тибу и Кукута в этом регионе. Газета напоминает, что в начале недели Вооруженные силы Колумбии начали операцию в Кататумбо, чтобы обеспечить безопасность в регионе и сократить поток беженцев.

Министерство национальной обороны Колумбии сообщило в X, что глава ведомства Иван Веласкес 24 января был проинформирован силовыми структурами Кататумбо о ходе операции против боевиков и ситуации с безопасностью и беженцами. Согласно последнему докладу Минобороны Колумбии, число беженцев в последние дни в департаменте Норте-де-Сантандер несколько сократилось и составляет более 38 тыс. человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Kolumbiya cinayətkar bandalarla mübarizə üçün hərbi əməliyyata başlayıb

Экслюзивные новости

​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
​​​​​​​Генсек: Председательство Азербайджана нацелено на трансформацию и повышение эффективности СВМДА
23 января 2025 г. 12:01
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
Минэнерго Саудовской Аравии: Азербайджан - идеальный партнер для производства и экспорта водорода
22 января 2025 г. 16:23
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
Центробанк Азербайджана раскрыл планы по развитию частных пенсионных фондов
21 января 2025 г. 13:56
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
Али Факих: Соглашения СОР29 в Баку повышают уровень доверия между сторонами
16 января 2025 г. 14:22
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
Действующий председатель ОБСЕ Валтонен планирует посетить регион Южного Кавказа
15 января 2025 г. 13:23
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
Как председатель ОБСЕ Финляндия готова укреплять диалог между Баку и Ереваном
15 января 2025 г. 09:45
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
Халид Таймур Акрам: Азербайджан усиливает свой международный авторитет
14 января 2025 г. 13:27
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
Талгат Калиев: Совместные проекты стран-участниц ОТГ усиливают ее позиции на международной арене
14 января 2025 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi