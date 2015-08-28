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    Колумбия и Венесуэла отозвали своих послов

    Участок на границе Колумбии и Венесуэлы закрыт на неопределенный срок

    Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Колумбия и Венесуэла отозвали своих послов из Каракаса и Боготы соответственно на фоне пограничного кризиса между двумя странами, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    На прошлой неделе Венесуэла объявила о закрытии участка границы с Колумбией в штате Тачира сроком на 72 часа, после чего президент страны Николас Мадуро распорядился продлить закрытие границы с Колумбией на неопределенный срок и объявил режим чрезвычайного положения на 60 дней. Мера последовала за происшествием, в ходе которого контрабандистами были ранены трое военнослужащих вооруженных сил Венесуэлы. Также власти Венесуэлы депортировали более тысячи колумбийцев.

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