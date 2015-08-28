Баку. 28 августа. REPORT.AZ/ Колумбия и Венесуэла отозвали своих послов из Каракаса и Боготы соответственно на фоне пограничного кризиса между двумя странами, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

На прошлой неделе Венесуэла объявила о закрытии участка границы с Колумбией в штате Тачира сроком на 72 часа, после чего президент страны Николас Мадуро распорядился продлить закрытие границы с Колумбией на неопределенный срок и объявил режим чрезвычайного положения на 60 дней. Мера последовала за происшествием, в ходе которого контрабандистами были ранены трое военнослужащих вооруженных сил Венесуэлы. Также власти Венесуэлы депортировали более тысячи колумбийцев.