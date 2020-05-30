​Колумбия и еще 25 стран изъяли более 50 тонн кокаина

Более 50 тонн кокаина изъяты с 1 апреля по 15 мая в рамках морской операции Orion V, в которой приняли участие 26 стран Европы и Америки, включая Колумбию.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил колумбийский министр обороны Карлос Ольмес Трухильо.

"За это время было изъято 50,3 тонны хлоргидрата кокаина, которые равнозначны 27 607 гектарам посевов листа коки и в свою очередь составляют 126 миллионов доз, употребление которых было предотвращено", - заявил министр на пресс-конференции онлайн.

Он добавил, что удалось предотвратить попадание преступным организациям около 1,7 миллиарда долларов США.

Кроме того, изъято около 7 тонн марихуаны стоимостью примерно 36 миллионов долларов США.

В свою очередь национальный военно-морской флот сообщил, что во время операции были предъявлены обвинения 150 людям разных национальностей, обездвижены 38 судов, две полупогружные лодки и четыре воздушных судна.