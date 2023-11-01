Колумбия и Чили отзывают послов из Израиля

Колумбия и Чили отзывают послов из Израиля

Президент Колумбии Густаво Петро заявил в соцсети X, что решил отозвать для консультаций посла республики в Израиле.

Как передает Report, аналогичное решение приняло правительство Чили, сообщил президент страны Габриэль Борич.

"Я решил отозвать нашего посла в Израиле для консультаций. Если Израиль не остановит резню палестинского народа, мы не сможем там находиться", - написал Петро.

"В связи с неприемлемыми нарушениями международного гуманитарного права, которые совершил Израиль в секторе Газа, как правительство Чили мы решили отозвать в Сантьяго для консультаций посла Чили в Израиле Хорхе Карвахаля", - отметил Борич.

Действия руководства стран Латинской Америки выглядят согласованными.