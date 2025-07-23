Колумбийский университет отстранил почти 80 студентов за участие в протестах

Колумбийский университет в США применил строгие дисциплинарные меры к почти 80 студентам, участвовавшим в пропалестинских протестах.

Колумбийский университет в США применил строгие дисциплинарные меры к почти 80 студентам, участвовавшим в пропалестинских протестах.

Как сообщает Report со ссылкой на New York Post, речь идет о захвате и разгроме библиотеки Батлера в мае 2025 года и палаточном лагере, организованном во время Дня выпускников весной прошлого года.

Меры предполагают отчисления, отстранения на срок до трех лет и аннулирование дипломов. Решения были приняты Судебным советом университета.

"Нарушения учебного процесса являются нарушением правил и положений университета, и такие нарушения обязательно повлекут за собой последствия", - заявил представитель Колумбийского университета, отметив, что не может разглашать подробности об отстраненных студентах из-за правил конфиденциальности.