Колумбийский сенатор перенес операцию после покушения, его состояние остается критическим

Колумбийский сенатор и кандидат в президенты Мигель Урибе Турбай из партии "Демократический центр" в субботу вечером перенес экстренную операцию после того, как на него было совершено покушение.

Колумбийский сенатор и кандидат в президенты Мигель Урибе Турбай из партии "Демократический центр" в субботу вечером перенес экстренную операцию после того, как на него было совершено покушение.

Об этом Report сообщает со ссылкой на Blu Radio.

По словам источников из близкого окружения политика, хирургическая операция оказалась успешной, однако состояние остается критическим.

Новость об удачно перенесенной операции подтвердил член Палаты представителей (нижняя палата Конгресса Колумбии - ред.) Кристиан Гарсес, также являющийся членом "Демократического центра".

"Мигель перенес операцию, он сделал это. Теперь предстоит приложить немало усилий для его выздоровления", - сказал Гарсес.

Напомним, что 39-летний Турбай получил несколько огнестрельных ранений, в том числе в голову и шею, во время выступления на предвыборном мероприятии в районе Моделья на западе Боготы. Один из нападавших на него, 15-летний подросток, был задержан. Власти объявили награду в размере 3 млрд песо (около 730 тыс. долларов США - ред.) за любую информацию, которая поможет расследованию нападения.