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    В Колумбии не менее трех человек погибли при крушении судна с туристами - ОБНОВЛЕНО

    Шеф полиции Колумбии сообщил, что 30 человек пропали без вести

    Баку. 26 июня. REPORT.AZ/ По меньшей мере три человека погибли после того, как судно со 150 туристами затонуло на северо-западе Колумбии.

    Как передает Report, об этом сoобщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

    Кроме того, шеф полиции Колумбии сообщил, что 30 человек пропали без вести.

    Туристическое судно затонуло в водохранилище неподалеку от города Гуатапе в департаменте Антьокия. Была начата спасательная операция, военно-воздушные силы Колумбии направили к месту происшествия вертолет.

    ***01:19

    Лодка, на которой находились порядка 150 туристов, затонула в Колумбии.

    Как передает Report, об этом сoобщает агентство Франс Пресс со ссылкой на военно-воздушные силы страны.

    По данным агентства, инцидент произошел в водохранилище неподалеку от города Гуатапе на северо-западе страны. 

    В место происшествия направляется вертолет.

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