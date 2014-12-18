Колумбийская группировка объявила об одностороннем прекращении огня

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ Повстанческая организация Революционные вооруженные силы Колумбии (РВСК) объявила об одностороннем бессрочном прекращении огня. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении повстанцев.

"Мы решили объявить об одностороннем прекращении огня и остановить военные действия на неопределенный срок", - отметили РВСК. По их словам, прекращение огня должно перейти в постоянное перемирие с правительством.

РВСК ведет вооруженную борьбу с властями Колумбии уже 50 лет. Жертвами конфликта стали порядка 220 тыс. человек.

С конца 2012 года РВСК и администрация президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса ведут на Кубе переговоры о прекращении вооруженного конфликта. Правительство отвергает требование РВСК о прекращении огня обеими сторонами.

В своем заявлении повстанцы предупредили, что режим прекращения огня будет прерван, если правительственные войска атакуют их позиции. РВСК также требует прибытия в Колумбию международных наблюдателей, которые будут следить за соблюдением перемирия. Среди организаций, представителей которых они хотели бы видеть в зоне конфликта, повстанцы назвали Международный комитет Красного Креста (МККК), Союз южноамериканских наций (УНАСУР) и Сообщество стран Латинской Америки и Карибского бассейна (СЕЛАК), информирует Report со ссылкой на ТАСС.