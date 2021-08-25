Колумбиец семь раз привился от коронавируса

В Колумбии мужчина семь раз вакцинировался от коронавируса, власти начали расследование.

В Колумбии мужчина семь раз вакцинировался от коронавируса, власти начали расследование.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает телеканал Noticias Caracol.

"Человека, который привился семь раз уже опознали. Это человек старше 60 лет, по всей видимости, с психологическими проблемами", — цитирует телеканал министра здравоохранения города Кали Миерланди Торрес.

Отмечается, что мужчина привился вакцинами разных компаний, в частности Sinovac, AztraZeneca, Pfizer и Janssen. При этом никакой реакции чрезмерное количество доз у мужчины не вызвало.

Тем временем, чтобы предотвратить возникновение подобных случаев, власти города разработали электронный бланк, чтобы люди могли дать информированное согласие перед вакцинацией. Анкету необходимо распечатать и принести в пункт вакцинации, где его подпишут. Помимо этого органами здравоохранения планируется начать поиск похожих случаев.