​"Колорадского стрелка" приговорили к смертной казни

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ Присяжные по делу американца Джеймса Холмса, обвиняемого в расстреле посетителей кинотеатра в 2012 году, разрешили суду приговорить его к смертной казни, передает Report со ссылкой на BBC.

По мнению присяжных, перечисленные защитой смягчающие обстоятельства не оправдывают Холмса, не перевешивают тяжесть содеянного им и, соответственно, не дают оснований просить суд о снисхождении к обвиняемому.

Ранее суд признал Холмса виновным по всем пунктам обвинения. Подсудимому грозит смертная казнь. Теперь представители сторон выступят с заключительной речью, после чего судья удалится на вынесение приговора.

Прокуратура ранее заявила о намерении требовать для Холмса смертной казни. В свою очередь его защита настаивала на невменяемости клиента и просила направить его на принудительное лечение, однако присяжные эти доводы отвергли.

По версии следствия, Холмс в 2012 году пришел в кинотеатр города Аврора, штат Колорадо с автоматом, пистолетом и дробовиком на премьеру фильма о Бэтмене. Он прошел в зал через аварийный выход и открыл беспорядочную стрельбу по зрителям.

Жертвами инцидента стали 12 человек. Самой юной из погибших было шесть лет. Еще 70 человек получили ранения.