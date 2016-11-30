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    Колонна машин с прахом Фиделя Кастро отправилась на восток Кубы - ФОТО

    4 декабря в Сантьяго-де-Куба пройдет церемония похорон

    Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Колонна машин, в которой находится урна с прахом Фиделя Кастро, начала путь на восток Кубы в город Сантяго-де-Куба, где 4 декабря пройдет церемония похорон.

    Как сообщает Report, путь начался от гаванской Площади Революции, где накануне прошли массовые траурные мероприятия памяти Фиделя Кастро.

    На всем продолжении пути колонны по Гаване с ним прощаются тысячи жителей города.

    Кубинский государственный, политический и партийный деятель, руководитель Кубы в 1959-2008 годах Фидель Кастро скончался 26 ноября в возрасте 90 лет.

    Фото: МИД Кубы

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