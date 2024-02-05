Колонна из 200 тракторов протестующих итальянских фермеров движется к Риму

Колонна из 200 тракторов протестующих итальянских фермеров выдвинулись в направлении Рима.

Колонна из 200 тракторов протестующих итальянских фермеров выдвинулись в направлении Рима.

Как передает Report, об этом заявил представитель объединенного комитета протестующих Галгано Палаферри.

"Колонна прибудет в понедельник вечером. Сейчас идут переговоры с полицией для определения места нашей стоянки на одной из двух трасс у города", - сказал он.

Фермеры направились из южных провинций Тосканы. Затем к ним присоединятся фермеры из других регионов Италии. На свою сельхозтехнику фермеры погрузили воду и продукты для проведения многодневного протеста.

На минувшей неделе протесты фермеров в Италии вслед за другими европейскими странами охватили различные сельскохозяйственные регионы страны.