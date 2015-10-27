​Количество жертв, погибших от землетрясения в Афганистане, превысило 350 человек

Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Не менее 350 человек стали жертвами землетрясения магнитудой 7,5, произошедшего в понедельник в афганской провинции Бадахшан.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, погибшие есть в самом Афганистане, а также в Пакистане и Индии.

Наибольший урон землетрясение нанесло Пакистану, а именно приграничной с Афганистаном провинции Хайбер-Пахтунхва и так называемой "зоне племен". По последним данным, пострадали свыше 2 тыс., рухнули сотни домов.

Не менее 70 человек погибли в Афганистане, свыше 200 пострадали. Наименьший урон зафиксирован в Индии, где погибли четыре человека, свыше десятка получили травмы.

Как полагают спасатели, число погибших может значительно вырасти в ближайшие дни. Это связано в том числе с тем, что землетрясение вызвало перебои в подаче электроэнергии и обрывы кабелей связи. Это затрудняет сбор оперативной информации и работу спасательных служб.

Землетрясение произошло 26 октября в 13:39 по афганскому времени. Его очаг залегал на глубине 196 км в горах Гиндукуш, эпицентр находился в 82 км к юго-востоку от города Фейзабад (провинция Бадахшан) и в 250 км от столицы Афганистана Кабула. По оценке геологической службы США, магнитуда землетрясения составляла 7,5 баллов, по данным пакистанского геологического департамента - 8,1. Впоследствии в том же районе зафиксирована серия повторных подземных толчков магнитудой 4,1-4,8.