Количество жертв наводнений в США выросло до 5 человек

Не менее пяти человек погибли в результате наводнения, вызванного тропическим штормом "Фред" в американском штате Северная Каролина

Не менее пяти человек погибли в результате наводнения, вызванного тропическим штормом "Фред" в американском штате Северная Каролина.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили местные власти.

"Сегодня спасательные работы были нацелены на поиск последней неопознанной жертвы тропического шторма "Фред". Смерти пяти человек подтверждены", - говорится в сообщении офиса шерифа округа Хейвуд.

Ранее сообщалось о двух погибших и 20 пропавших без вести.

По подсчетам местных властей, наводнение нанесло ущерб на сумму не менее 300 миллионов долларов и разрушило 225 строений в общине Крузо.