Количество жертв ливней в Японии превысило 140 человек

Баку. 10 июля. REPORT.AZ/ Число жертв проливных ливней и вызванных ими наводнений и оползней в Японии превысило 140 человек, местонахождение еще более чем 70 человек не установлено. Об этом во вторник заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"К настоящему времени из-за ливней погибли 134 человека, еще 7 находятся в состоянии остановки сердца и легких. Кроме того, 10 человек числятся пропавшими без вести, местоположение еще 78, в первую очередь это жители префектуры Хиросима, не установлено", - сказал он.

По словам Суги, правительство уже выделило порядка 7,2 млрд иен ($64,8 млн) в качестве помощи для ликвидации последствий удара стихии в пострадавших районах. Также он отметил, что в работах участвуют 75 тыс. человек, включая полицейских и бойцов японских Сил самообороны.