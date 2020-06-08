​Количество жертв коронавируса во Франции превысило 29,2 тыс человек

Число жертв COVID-19 во Франции превысило отметку в 29,2 тысяч человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает в пятницу Генеральная дирекция здравоохранения (DGS) страны.

"Скончались 29 209 человек, в том числе – 18 859 - в больницах, а 10 350 - в социальных и медико-социальных учреждениях", - сообщает DGS. Отмечается, что данные по смертям в социальных и медико-социальных учреждениях приводятся по состоянию на вторник, 2 июня. Обновлённые данные, как ожидается, будут обнародованы 9 июня.

"С коронавирусной инфекцией госпитализированы 12 315 человек (против 14 288 неделю назад), за сутки зарегистрированы 145 новых госпитализаций. Тяжёлое течение болезни наблюдается у 1 024 человек (против 1 302 неделю назад), они находятся в реанимации", - отмечают в ведомстве.