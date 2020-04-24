​Количество жертв коронавируса в мире превысило 190 тысяч

Число жертв коронавируса в мире составило 190 549 человек.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом свидетельствуют данные проекта Университета Джонса Хопкинса.

По информации на 4:07 24 апреля, в мире заражены 2 704 676 человек. Вылечились более 738 тысяч.

Антилидерами по количеству заражнных остаются США, Испания, Италия, Франция, Германия, а также Великобритания и Турция. Во всех странах выявлено более 100 тысяч инфицированных, в Испании более 213 тысяч, в Соединенных Штатах 867,4 тысячи.