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Количество жертв коронавируса в Мексике превысило 10 тыс. человек

​Количество жертв коронавируса в Мексике превысило 10 тыс. человек

Число жертв коронавируса в Мексике достигло 10 167, общее число выявленных заражений - 93 435.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщил минздрав страны.

"К настоящему моменту на территории Мексики скончались, к сожалению, 10 167 человек", - сказал глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, трансляция которой ведется в Twitter ведомства.

За 24 часа минздрав лабораторно подтвердил 237 случаев COVID-19 среди погибших пациентов, ещё 851 летальный случай исследуется как подозрительный.

Первый официальный случай заражения коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля.

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