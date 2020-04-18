​Количество жертв коронавируса в Италии превысило 23 тыс. человек

Число скончавшихся вследствие заражения коронавирусом в Италии за сутки выросло на 482 и составило 23 227.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, это следует из сводки службы гражданской обороны страны.

Это второй самый низкий прирост за время эпидемии. 12 апреля сообщалось о 431 погибшем.

Накануне число погибших возросло на 575 человек.

Зараженными на сегодняшний день являются 107 771 человек, за сутки их число возросло на 809. В пятницу был зафиксирован положительный рекорд чистого роста зараженных, ими стали 355 человек

Кроме того, за сутки выздоровели 2 200 человек. Их число достигло 44 927.