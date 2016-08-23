Количество заразившихся вирусом Зика в Мексике превысило 1,88 тыс. человек

Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Не менее 1,88 тыс. мексиканцев заболели лихорадкой Зика к настоящему моменту.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообшило в Министерство здравоохранения республики

По данным властей, за последнюю неделю было зарегистрировано 265 новых случаев заболевания. Наибольшее количество заразившихся - 558 человек - выявлено в штате Герреро.

За ним следуют такие регионы, как Чьяпас, Веракрус и Оахака, где это заболевание было диагностировано у 500, 308 и 301 человека соответственно.