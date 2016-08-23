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    Количество заразившихся вирусом Зика в Мексике превысило 1,88 тыс. человек

    За последнюю неделю было зарегистрировано 265 новых случаев заболевания

    Баку. 23 августа. REPORT.AZ/ Не менее 1,88 тыс. мексиканцев заболели лихорадкой Зика к настоящему моменту.

    Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообшило в Министерство здравоохранения республики

    По данным властей, за последнюю неделю было зарегистрировано 265 новых случаев заболевания. Наибольшее количество заразившихся - 558 человек - выявлено в штате Герреро. 

    За ним следуют такие регионы, как Чьяпас, Веракрус и Оахака, где это заболевание было диагностировано у 500, 308 и 301 человека соответственно.

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