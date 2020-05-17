Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 4,7 млн человек

​Количество заразившихся коронавирусом в мире превысило 4,7 млн челове

17 мая, 2020 17:10

https://report.az/storage/news/e7cd3f27b8f9ab0f342b131535367f3b/85a2c28f-033e-4ffa-908d-054782430f43_292.jpg Число заразившихся коронавирусом нового типа в мире на утро 17 мая достигло 4 722 233. Как передает Report, жертвами пандемии стали 313 266 человек, 1 813 014 инфицированных выздоровели. Самая удручающая картина по количеству больных и летальных исходов наблюдается в США. Здесь зафиксировано 1 507 773 случаев заражения коронавирусом, от опасной инфекции скончались 90 113 человек. Страны, где количество заражений коронавирусом превысило 20 тыс человек: Испания (276 505), Россия (272 43), Великобритания (240 161), Бразилия (233 511), Италия (224 760), Франция (179 365), Германия (176 224), Турция (148 67), Иран (118 392), Индия (90 927), Перу (88 541), Китай (82 947), Канада (75 864), Бельгия (54 989), Саудовская Аравия (52 16), Мексика (47 144), Нидерланды (43 870), Чили (41 428), Пакистан (40 151), Эквадор (32 763), Катар (30 972), Швейцария (30 572), Швеция (29 677), Португалия (28 810), Беларусь (28 681), Сингапур (27 356), Ирландия (24 48), ОАЭ (22 627) и Бангладеш (20 995).

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