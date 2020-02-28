Количество зараженных коронавирусом за пределами Китая достигло 4351 в 49 странах, скончались 67 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил на брифинге генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус.

"За пределами Китая количество случаев вируса составило 4351 в 49 странах, и 67 человек скончались", - сказал он. Трансляция велась в Twitter ВОЗ.

По словам главы ВОЗ, за последние 24 часа Китай сообщил о 329 случаях заражения, что стало "самым низким показателем за месяц".