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Количество зараженных коронавирусом в мире приближается к 700 тысячам

​Количество зараженных коронавирусом в мире приближается к 700 тысячам

Число зарегистрированных случаев заражения коронавирусом во всем мире составляет 693 224, за все время скончались 33 106 человек.

Как передает Report, это следует из сводного графика на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По данным ВОЗ, за сутки новым типом коронавируса заразились 58 411 человек, за последние 24 часа в мире умерли 3 215 человек.

Согласно данным организации, в настоящее время больше всего случаев заражения по-прежнему зарегистрировано в европейском регионе - 392 757.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией.

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