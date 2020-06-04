Количество заболевших коронавирусом в Великобритании превысило 280 тыс.

Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 176, до 39 904, количество выявленных заболевших увеличилось на 1805, до 281 661.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные минздрава страны.

Днем ранее число жертв составило 359, количество выявленных новых заражений - 1871.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.