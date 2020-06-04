Наверх

Количество заболевших коронавирусом в Великобритании превысило 280 тыс.

​Количество заболевших коронавирусом в Великобритании превысило 280 ты

Число жертв коронавируса в Великобритании за сутки возросло на 176, до 39 904, количество выявленных заболевших увеличилось на 1805, до 281 661.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные минздрава страны.

Днем ранее число жертв составило 359, количество выявленных новых заражений - 1871.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 6,2 миллиона случаев заражения, почти 380 тысяч человек скончались.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Facebook
Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Эта новость также доступна на других языках:

Новости партнеров

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!