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Количество убитых французскими полицейскими водителей выросло после расширения полномочий

Количество убитых французскими полицейскими водителей выросло после расширения полномочий Во Франции с момента, когда полицейским разрешили стрелять по автомобилям скрывающихся нарушителей даже в случае, когда сотрудникам не угрожает непосредственная опасность, в 6 раз возросло число смертей водителей по этой причине.
Другие страны
30 июня 2023 г. 17:59
Количество убитых французскими полицейскими водителей выросло после расширения полномочий

Во Франции с момента, когда полицейским разрешили стрелять по автомобилям скрывающихся нарушителей даже в случае, когда сотрудникам не угрожает непосредственная опасность, в 6 раз возросло число смертей водителей по этой причине.

Как передает Report, об этом пишет The New York Times.

Согласно данным группы французских исследователей, переданным изданию, в 2022 году полицейскими в своих автомобилях были застрелены 13 человек, что стало рекордом для страны, где редко происходят убийства граждан полицейскими. И если до расширения полномочий инциденты с гибелью людей от стрельбы полиции по машине происходили в среднем раз в 16 месяцев, то после — раз в 2,5 месяца. Таким образом количество таких инцидентов возросло в 6 раз, утверждает New York Times.

До принятия закона, позволяющего открывать огонь, если полицейский считает, что действия автомобилиста несут угрозу жизни окружающих, стрелять по транспортным средствам разрешалось только в случае непосредственной опасности жизни сотрудника.

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Версия на азербайджанском языке Fransada səlahiyyətləri genişləndiriləndən sonra polis tərəfindən öldürülən sürücülərin sayı artıb

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