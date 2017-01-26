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    Количество самоубийств в британских тюрьмах рекордно возросло

    За прошлый год с собой покончили 119 заключенных, это самый высокий показатель с 1978 года

    Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В 2016 году количество самоубийств, совершенных в тюрьмах Англии и Уэльса, сильно возросло. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили в британском  министерстве юстиции.

    По данным ведомства, за прошлый год с собой покончили 119 заключенных, это самый высокий показатель с 1978 года.

    Общее число смертей в местах лишения свободы также выросло по итогам прошлого года до 354, этот показатель увеличился на одну треть по сравнению с 2015 годом.

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