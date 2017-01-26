Количество самоубийств в британских тюрьмах рекордно возросло

Баку. 26 января. REPORT.AZ/ В 2016 году количество самоубийств, совершенных в тюрьмах Англии и Уэльса, сильно возросло.

Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявили в британском министерстве юстиции.

По данным ведомства, за прошлый год с собой покончили 119 заключенных, это самый высокий показатель с 1978 года.

Общее число смертей в местах лишения свободы также выросло по итогам прошлого года до 354, этот показатель увеличился на одну треть по сравнению с 2015 годом.