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Количество случаев заражения коронавирусом в Нидерландах достигло 37,8 тыс.

​Количество случаев заражения коронавирусом в Нидерландах достигло 37,

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Нидерландах составило 37 845.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает Нидерландский национальный институт здравоохранения.

Уточняется, что за сутки в стране зарегистрировали 655 новых инфицированных, 66 человек с подтверждённым коронавирусом скончались.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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