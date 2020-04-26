Количество случаев заражения коронавирусом в Нидерландах достигло 37,8 тыс.

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 в Нидерландах составило 37 845.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом сообщает Нидерландский национальный институт здравоохранения.

Уточняется, что за сутки в стране зарегистрировали 655 новых инфицированных, 66 человек с подтверждённым коронавирусом скончались.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.