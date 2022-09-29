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Количество случаев заболевания холерой в Сирии увеличилось до 426

Количество случаев заболевания холерой в Сирии увеличилось до 426 Министерство здравоохранения Сирии сообщило о 426 случаях заражения острой кишечной инфекцией, вызываемой холерным вибрионом.
Другие страны
29 сентября 2022 г. 04:37
Количество случаев заболевания холерой в Сирии увеличилось до 426

Министерство здравоохранения Сирии сообщило о 426 случаях заражения острой кишечной инфекцией, вызываемой холерным вибрионом.

Как передает Report со ссылкой на агентство SANA, наибольшее число инфицированных выявлено на севере страны в Алеппо - 260. Там же от холеры умерли 28 граждан. Всего в стране зафиксировали 33 летальных исхода.

Ранее уточнил координатор гуманитарной помощи ООН в Сирии Имран Реза, что причиной распространения холеры стало использование воды из небезопасных источников в летний жаркий период, в частности из реки Евфрат и оросительных каналов.

В обращении к сирийским гражданам Минздрав республики призвал их "строго соблюдать санитарно-гигиенические нормы, употреблять чистую питьевую воду, тщательно мыть фрукты и овощи, своевременно обращаться в больницу при подозрении на инфекцию".

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Версия на азербайджанском языке Suriyada vəbaya yoluxanların sayı 426-ya çatıb

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