Количество случаев заболевания холерой в Сирии увеличилось до 426

Министерство здравоохранения Сирии сообщило о 426 случаях заражения острой кишечной инфекцией, вызываемой холерным вибрионом.

Министерство здравоохранения Сирии сообщило о 426 случаях заражения острой кишечной инфекцией, вызываемой холерным вибрионом.

Как передает Report со ссылкой на агентство SANA, наибольшее число инфицированных выявлено на севере страны в Алеппо - 260. Там же от холеры умерли 28 граждан. Всего в стране зафиксировали 33 летальных исхода.

Ранее уточнил координатор гуманитарной помощи ООН в Сирии Имран Реза, что причиной распространения холеры стало использование воды из небезопасных источников в летний жаркий период, в частности из реки Евфрат и оросительных каналов.

В обращении к сирийским гражданам Минздрав республики призвал их "строго соблюдать санитарно-гигиенические нормы, употреблять чистую питьевую воду, тщательно мыть фрукты и овощи, своевременно обращаться в больницу при подозрении на инфекцию".