Количество пострадавших в результате теракта в столице Туниса достигло 20

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ По меньшей мере 20 человек, в том числе два ребенка, получили ранения в понедельник в результате атаки террористки-смертницы на авеню Хабиба Бургибы в центре столицы Туниса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил министр внутренних дел республики Хишем Фурати, выступая на местной радиостанции Shems FM.

"Ранения получили 15 сотрудников сил безопасности и пять мирных жителей, в том числе двое детей", - указал глава МВД.

В понедельник около 14:00 террористка-смертница подорвала себя в центре столицы Туниса. По данным тунисского информационного портала Directinfo, женщину зовут Муна Гебла. Она - гражданка республики 1988 года рождения, уроженка губернаторства Махдия. Как отмечает местная радиостанция Mosaique FM со ссылкой на источник в силах безопасности, на теле террористки был закреплен пояс смертницы с малым количеством взрывчатки.