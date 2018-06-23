Количество пострадавших при взрыве в Эфиопии увеличилось до 132 - ОБНОВЛЕНО-2

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Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Министр здравоохранения Эфиопии Амир Аман сообщил, что число раненых в результате взрыва в столице страны Аддис-Абебе увеличилось до 132 человек, один человек погиб, передает Report со ссылкой на агентство Reuters.

*** 14:48

В столице Эфиопии Адис-Абебе во время митинга в поддержку нового премьер-министра страны Абия Ахмеда неизвестный бросил гранату, в результате взрыва которой погибли по меньшей мере четыре человека и ранено несколько, сообщает Report со ссылкой на АР.

Сам А.Ахмед, находившийся в это время на сцене не пострадал. Позднее в телевизионном обращении он назвал произошедшее "неудачной попыткой противников единой Эфиопии".

Организатор митинга Сейум Тешоме сообщил, что покушение готовилось против премьер-министра.

"Человек пытался попасть в сидевшего на сцене премьера, но был сдержан толпой", - сказал С.Тешоме, добавив, что по подозрению в причастности к покушению арестованы три человека: двое мужчин и женщина.

Отмечается также, что в результате покушения получили ранения 83 человека.

*** 12:11

Взрыв произошел на митинге в поддержку нового премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда, в результате несколько человек получили ранения, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В Аддис-Абебе прогремел взрыв на митинге сторонников нового премьера Абия Ахмеда. Несколько человек получили ранения. Полиция начала расследование случившегося", - сообщается в Twitter местного издания Reporter.

По данным агентства Ассошиэйтед Пресс, на месте происшествия работают бригады скорой помощи.

Абий Ахмед вступил в должность премьер-министра в начале апреля, вскоре после чего провел ряд политических и экономических реформ.