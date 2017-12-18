Количество погибших в результате обрушившегося на Индию циклона достигло 88 человек

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Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере 88 человек погибли в результате обрушившегося на прибрежные районы Индии мощнейшего тропического циклона "Окхи", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Напомним, что циклон "Окхи" (с бенгальского - "глаз") бушевал на юге и юго-западе Индии в первую неделю декабря, в результате чего около сотни рыбаков в штате Тамилнад пропали без вести.

Совместными усилиями береговой охраны, ВВС и ВМС страны удалось спасти подавляющее большинство из рыбаков - почти 2,5 тысячи человек.

"Внезапный и беспрецедентный по силе циклон "Окхи" застал врасплох жителей Кералы, Тамилнада, а также союзной территории Лакшадвип. В результате удара стихии погибли 88 человек, в том числе 70 из Кералы и 18 - из Тамилнада. Многие по-прежнему числятся пропавшими без вести", - сказано в сообщении, опубликованном на сайте правительства Индии.

Были полностью разрушены 4,5 тысячи домов, еще порядка 10 тысяч получили серьезные повреждения. В результате разгула стихии ряд районов на юге и юго-западе страны были полностью отрезаны от электроснабжения.